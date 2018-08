Fortuna Düsseldorf: Karaman schnürt Doppelpack beim 3:0 gegen Nijmegen

Düsseldorf Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat bei einem Geheimtest gegen den niederländischen Zweitligisten NEC mehr als eine Stunde in Überzahl gespielt. Erst in der zweiten Hälfte nahm Friedhelm Funkels Team Fahrt auf.

Spät in der Vorbereitung probierte Trainer Friedhelm Funkel ein taktisches Mittel aus, das viele Beobachter schon viel früher erwartet hätten: eine Dreier-Abwehrkette. Für Kaan Ayhan, Andre Hoffmann und Robin Bormuth ist dieses Variante freilich alles andere als neu, spielte das Trio doch in der vergangenen Saison mehrfach in dieser Konstellation. Davor postierte der Coach ein Fünfer-Mittelfeld mit Kevin Stöger in der offensivsten Rolle sowie eine Doppelspitze mit Rouwen Hennings und Benito Raman.

Es blieb eine der wenigen aufsehenerregenden Szenen einer müden ersten Hälfte. Fortunas einzige Torchancen vergaben Raman, als er in der 40. Minute mit der Hacke nicht ganz an den Ball herankam, und wenig später Hennings mit einem Lupfer. Nach der Pause wurde es dann durch einige Wechsel personell offensiver, wobei Funkel nun wieder auf eine Viererkette umstellte. Dodi Lukebakio unterstrich die guten Absichten mit einem schönen Solo in der 52. Minute, doch sein Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Nun ging es richtig munter zu: Fünf Minuten später hielt Michael Rensing einen Foulelfmeter von Tom Overtoom. Es war die Initialzündung für den Schlussspurt, den die zuvor eher enttäuschende Partie allerdings auch nötig hatte. Der eingewechselte Kenan Karaman nutzte ihn zu zwei entscheidenden Treffern und meldete damit Ansprüche auf einen Platz im Team an – was allerdings im Wettstreit mit Marvin Ducksch und Hennings keine leichte Aufgabe wird. Ducksch schloss per Elfmeter den Torreigen ab.