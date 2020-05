Mutter und Sohn wohlauf : Fortunas Kapitän Oliver Fink zum ersten Mal Vater

Düsseldorf Am Montag um vier Uhr in der Frühe wurde Oliver Fink zum „glücklichsten Menschen auf der Erde“. Seine Ehefrau Larissa brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Fortunas 125. Geburtstag verpasste die Familie damit nur um einen Tag.

„Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden.“ So kommentiert Fortunas Kapitän Oliver Fink das Ereignis, dass in der Tat wichtiger ist als jedes Fußballspiel: Der 37-Jährige ist in der Nacht zum Montag zum ersten Mal Vater geworden. „Mutter und Sohn sind beide gesund, es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl“, ergänzt der gebürtige Oberpfälzer.

Nach einer kurzen Nachtruhe holte Fortunas Käpt’n seine junge Familie am frühen Nachmittag nach Hause. „Und jetzt ist er der entspannteste Mensch nach mir und schläft seelenruhig“, berichtet Fink am Telefon. Wenn die Bundesliga in den nächsten Wochen weitergehen sollte, wird der Routinier trotz der schwierigen Begleitumstände der Corona-Krise mit einem ganz anderen Gefühl in die Spiele gehen – sein Kopf ist jetzt jedenfalls wieder ganz frei für den Fußball.