Fink verlängert Vertrag bei Fortuna: „Olli ist ein Kapitän, wie man sich ihn nur wünschen kann“

Düsseldorf Oliver Fink bleibt ein weiteres Jahr auf der Kommandobrücke. Im Juni wird Fortunas Kapitän 37, doch über seinen neuen Vertrag gab es keinerlei Diskussionen.

Wenn es nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach weitergeht (30. März, 15.30 Uhr), müssen die Fans ihr Banner nicht mehr anbringen. Denn es hatte bereits den gewünschten Erfolg: Am Dienstagnachmittag unterschrieb Oliver Fink einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Es wird sein elftes Jahr im Fortuna-Trikot.

Oliver Fink, geboren 6. Juni 1982 in Hirschau (Oberpfalz)

Fortunas Urgestein Oliver Fink bleibt an Bord

Der Kapitän selbst fühlt sich ebenfalls noch viel zu frisch für die Rente. „Ich freue mich, dass der Verein weiter das sportliche Potential in mir sieht und mir das Vertrauen schenkt“, sagt der Oberpfälzer. „Ich fühle mich körperlich super und möchte durch meine Leistungen weiter dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind.“ In dieser Saison hat er das bereits häufig getan. Immerhin 13 Einsätze stehen für ihn schon zu Buche, obwohl er die ersten zehn Spieltage verletzungsbedingt komplett verpasste. Zwei Treffer erzielte er auch schon – den eminent wichtigen zum Last-Minute-1:0-Sieg in Hannover und das 2:0 beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart, das ihn sogar auf den vierten Platz bei der Wahl zum „Tor des Monats Februar“ brachte.