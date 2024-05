Was der Kapitän denkt So geht Hoffmann mit seiner neuen Rolle bei Fortuna um

Eine Fußballmannschaft ist ein sensibles Konstrukt. Jeder hat seinen Platz in dem Gebilde. Die Rangordnung definiert sich fast ausschließlich über die Leistung auf dem Platz. Wer dort brilliert, wird auch in der Kabine Ansprüche anmelden dürfen. Nicht von heute auf morgen, aber jeden erfolgreichen Spieltag etwas mehr. Und so verändern sich Rollen im Laufe einer Saison. Andre Hoffmann bekommt das in diesen Tagen zu spüren.