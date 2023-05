Beim 3:0 gegen Holstein Kiel Warum dieser Kuss so wichtig für die Fortuna-Seele gewesen ist

Der Fußball bietet eine gigantische Bühne. Und auf der gibt es so viele Möglichkeiten, kleine und große Zeichen zu setzen. So wie nach Fortunas Treffer zum 1:0 gegen Holstein Kiel, als die ganze Mannschaft sich um den Schützen Shinta Appelkamp scharte und sich mit einem freute, der gerade keine leichte Phase durchlebt. Oder nach dem Elfmeter zum 3:0-Endstand, als sich der zuvor eiskalt erfolgreiche Daniel Ginczek zu einer typischen Fußballer-Geste hinreißen ließ, sich mit einem Finger das Ohr schloss und den anderen an die Lippen hielt. Die Geschichte dazu gibt es hier. Und beim 2:0? Aus dramaturgischen Gründen kommen wir dazu erst jetzt.