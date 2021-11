Trotz des negativen Trends : Wie Kapitän Bodzek Fortunas Fans Mut macht

Düsseldorf Wie alle anderen Feldspieler-Kollegen hatte auch Adam Bodzek bei Fortunas 1:2 in Rostock nicht seinen besten Tag erwischt. Der Kapitän zeigte jedoch wenigstens Kampfgeist. Was er zur aktuellen Lage und den Aussichten des Teams sagt.

Adam Bodzek ist nie einer gewesen, der mit schön geschwungenen Formulierungen Blech daherredet. Der 36-Jährige hat in seiner langen Profikarriere stets lieber auf dem Platz Einsatz gezeigt. Und wenn natürlich auch ihm längst nicht immer alles gelungen ist, so konnte man ihm doch nie mangelndes Engagement oder gar eine Larifari-Einstellung nachsagen.

Deshalb ist „Bodze“ auch Kapitän der Fortuna geworden, und deshalb hat ihn bislang noch jeder Trainer, den er in Düsseldorf erlebt hat, irgendwann in die Startelf beordert, auch wenn er es zunächst ohne den im polnischen Zabrze geborenen Kämpfer versuchen wollte. So inzwischen auch Christian Preußer.

Wenn jedoch ein Mann der Tat wie Bodzek doch einmal mit Worten auf den Plan tritt, dann sollte man in jedem Fall gut zuhören. Und was er nach dem miserablen Auftritt seiner Mannschaft bei der 1:2-Pleite am Sonntag in Rostock zu sagen hat, kann Fortunas Fans zumindest in einem Punkt etwas Zuversicht verschaffen.

Auf die Frage, ob er es der aktuellen Mannschaft mit ihrem Trainer nach den höchst ernüchternden Spielen in Hannover und Rostock zutraue, wieder auf den Erfolgsweg zurückzukehren, antwortet der Kapitän mit einem ebenso knappen wie klaren: „Ja.“ Der Blick, den er dabei fest in die Augen des Fragestellers richtet, lässt keine Zweifel an der Aufrichtigkeit der Aussage zu.

Bodzek erklärt aber im Nachgang auch noch etwas präziser, warum er von einer bevorstehenden Trendwende überzeugt ist. „Solche Phasen gehören im Fußball immer dazu, aber wir haben unsere große Stärke, den Zusammenhalt in der Mannschaft, nicht verloren“, versichert der Routinier. „Jetzt müssen wir natürlich zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Es ist aber ganz klar, dass wir uns nicht auseinander dividieren und uns gegenseitig die Schuld zuschieben. Rostock war ein Knacks, aber der wird uns als Mannschaft nicht umhauen. Wir haben eine gute Kommunikation.“

Deshalb werde in der Gruppe auch klar angesprochen, dass es so wie in Hannover und in Rostock nicht gehe. „Das genügt nicht unseren Ansprüchen, das ist klar. Wir konnten uns weder defensiv noch offensiv in den Zweikämpfen durchsetzen. Wichtig ist, dass wir uns jetzt nicht verstecken und uns wieder ein gutes Gefühl verschaffen. Die letzten beiden Spiele waren schlecht, aber davor war es okay. Jetzt müssen wir rausgehen, nach vorne marschieren und etwas anpacken, das Ding auf unsere Seite ziehen.“

