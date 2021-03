Kapitän Adam Bodzek : „Fortuna braucht keinen großen Umbruch“

Düsseldorf Fortunas Kapitän will auf jeden Fall weiter Fußball spielen – ob ihm der Verein nun am Saisonende eine Vertragsverlängerung anbiete oder nicht. Im aktuellen Kader sieht er eine gute Basis dafür, in der nächsten Saison ganz oben anzugreifen.

Noch hat niemand vom Verein mit ihm gesprochen. „Und ich will da jetzt auch keinen Zeitdruck erzeugen, die Saison läuft ja noch eine Weile“, betont Adam Bodzek. Doch ganz gleich, ob Fortunas sportliche Leitung weiter mit dem Kapitän plant oder ihm keine Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Vertrages anbietet – eine Entscheidung hat der 35-Jährige für sich selbst bereits getroffen: „Ich möchte auf jeden Fall weiter Fußball spielen.“

Er fühle sich einfach noch gut und fit genug, seine Profikarriere ein Stück zu verlängern. Am liebsten natürlich bei Fortuna, deren Trikot er jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt trägt. „Aber vor allem will ich weiter Leistung bringen, ich habe noch immer Spaß an meinem Beruf. Und danach möchte ich auch im Fußball bleiben.“

Dass er selbst zum wiederholten Male abgeschrieben war und sich dann in die Stammelf zurückkämpfte, ringt Bodzek nur ein leichtes Lächeln ab. „Ich kenne diese Rolle ja inzwischen schon lange, das ist ein Vorteil. Es war ja schon ab und zu bei Fortuna so, dass jemand was anderes machen wollte – und dann nimmt man eben mal den Ältesten raus. Ich kann gewisse Sachen auch akzeptieren, wenn ich sehe: Das macht Sinn, die anderen Jungs spielen gut.“

Inwieweit seine zuletzt guten Leistungen ein Bewerbungsschreiben bei Fortunas Verantwortlichen waren, will der Routinier gar nicht beurteilen: „Gewisse Leute hier sollten mich ja inzwischen kennen, ich bin ja schon ein paar Tage hier.“ Die Zeit, sich zusammenzusetzen, werde sicherlich kommen.

Die 0:3-Niederlage gegen den VfL Bochum am Montag habe mehr geschmerzt als andere Pleiten zuvor, gibt „Bodze“ zu. „Dieses Spiel hat einfach nicht die gezeigten Leistungen widergespiegelt“, meint der Kapitän, „deshalb hat es uns und speziell mich stärker mitgenommen. Es ist bei uns in den vergangenen Wochen einfach zu wenig herausgekommen.“

Dass womöglich zu große Verkrampfung wegen des Drucks, im Aufstiegskampf unbedingt gewinnen zu müssen, der Grund für die vielen vergebenen Torchancen war, glaubt Bodzek nicht: „Wenn das so einfach wäre, dann würde man ja einfach kein Saisonziel ausgeben, jedes Spiel ganz locker angehen und dann auch treffen.“

Illusionen in Sachen Aufstieg gibt er sich nicht hin: „Uns ist auch klar, dass jetzt schon verrückte Dinge passieren müssen, damit da noch was ginge. Große Aufstiegs-Träumereien gibt es nicht mehr. Aber wir werden weiter alles versuchen.“