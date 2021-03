Routinier wieder Stammkraft : Die Rückkehr des Adam Bodzek

Düsseldorf Schon oft war der Kapitän bei Fortuna abgeschrieben. Zuletzt noch vor einigen Wochen, als er nur noch selten und meist nur für wenige Augenblicke zum Einsatz kam. Jetzt ist Bodzek zurück in der ersten Elf. Wieder einmal.

So auch diesmal. Vor wenigen Monaten noch sah alles danach aus, als neige sich die Zeit des 35-Jährigen bei Fortuna nun endgültig dem Ende zu. Alfredo Morales und Edgar Prib bildeten das Duo im zentralen Mittelfeld, und wenn von der Bank auf dieser Position jemand nachrückte, dann war es in der Regel Marcel Sobottka. Das hat sich komplett geändert: In den jüngsten drei Begegnungen stand Bodzek wieder von Beginn an auf dem Platz.