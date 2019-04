Am kommenden Samstag : Fortuna könnte Klassenerhalt auf dem Sofa feiern

Berlin Dank des 2:1 bei Hertha BSC reiten die Düsseldorfer auf der Euphoriewelle. Womöglich entscheiden sie sogar die Meisterschaft.

„Okay, in der Zweiten Liga spielen wir in der nächsten Saison schon mal nicht“, sagt Innenverteidiger Andre Hoffmann mit einem breiten Grinsen. Dass rechnerisch bei 16 Punkten Vorsprung auf den Drittletzten VfB Stuttgart und 18 noch zu vergebenden Zählern noch eine Kleinigkeit fehlt, stört niemanden mehr. Vielleicht hat sich diese letzte Einschränkung ja auch schon am kommenden Samstag erledigt: Falls die Stuttgarter ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen verlieren sollten, würde Fortuna ihren endgültigen Klassenerhalt auf dem Sofa feiern.

„Der Klassenerhalt ist auch meine ganz persönliche Champions League“, versichert Funkel. „Jetzt kann ich ja auch sagen, dass wir felsenfest in der nächsten Saison weiter in der Bundesliga spielen. Etwas anderes glaubt man mir ja sowieso nicht mehr.“ Stimmt. Seit Monaten spielt Fortuna auf einem konstant hohen Niveau, was vor allem daran liegt, dass die Mannschaft aus jedem Rückschlag – wie zuletzt dem 2:5 in Wolfsburg – sofort etwas lernt. In Berlin wurde so offenkundig, wie viel die Offensivspieler in Sachen Abwehraufgaben hinzugelernt haben.