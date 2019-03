Mittelfeldspieler zurück im Kader: Fortunas Stöger „ist wieder bei Kräften“

Düsseldorf Kevin Stöger hat seine Grippe auskuriert und steht Fortuna beim kommenden Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wieder zur Verfügung. Ob der Mittelfeldspieler gegen die Wölfe in der Startelf steht, ließ Trainer Friedhelm Funkel offen.

Fortuna Düsseldorf kann im Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Live-Ticker) wieder auf Kevin Stöger zurückgreifen. „Er ist wieder bei Kräften“, sagte Trainer Friedhelm Funkel über den österreichischen Spielmacher, der zuletzt zwei Spiele wegen Fiebers verpasst hatte: „Er kommt auf jeden Fall in den Kader zurück. Ob er von Anfang an spielt, weiß ich noch nicht.“