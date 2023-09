„Man kann ausschließen, dass wir Counter-Strike spielen werden“ Das ist Fortunas erster E-Sportler

Düsseldorf · Fortuna Düsseldorfs Premieren-Saison in der Virtual Bundesliga steht bevor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In Kai „Hensoo“ Hense wurde ein renommierter E-Sportler verpflichtet. Worum es genau geht. Was er bei der Fortuna vorhat. Wer die härtesten Gegner sind.

29.09.2023, 10:32 Uhr

„Fußball ist die geilste Sportart, die es gibt", betont Kai Hense immer wieder gern. Fortunas erster unter Vertrag stehender E-Sportler ist durch und durch Fußballer. In seiner Jugend hat er vereinsmäßig gespielt. Zunächst bei der Fortuna, wo er vier Jahre spielte und zum Fan des Flingerner Traditionsklubs wurde. Später dann bei der U19 Viktoria Kölns und des TSC Euskirchen. Gegen heutige Stars wie Christian Pulisic und Kai Havertz ist er angetreten – der Weg zum Profifußballer schien nicht mehr weit.