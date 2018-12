Doppelpack bei Fortunas 2:0-Sieg: Kaan Ayhans große Rückkehr

Düsseldorf Kaan Ayhan hat seine bisher schwersten Wochen bei Fortuna erlebt. Doch beim 2:0 gegen Freiburg feierte der Abwehrchef sein Comeback – und wurde mit einem Doppelpack direkt zum großen Matchwinner.

Immer wenn Kaan Ayhan über seine Rolle bei Fortuna spricht, lässt er keinen Zweifel daran, dass er vorangehen, dass er Verantwortung übernehmen will. Doch genau das durfte und konnte er in den vergangenen sechs Wochen nicht. Ayhan musste vier Spiele pausieren – auch wegen schlechten Leistungen. Und das passt so gar nicht ins Selbstverständnis des türkischen Nationalspielers. Umso erklärlicher, warum Ayhan am Samstag nach dem 2:0 gegen Freiburg freimütig zugab: „Das tut schon gut für die Seele.“ Der 24-Jährige hatte seine Rückkehr ins Team des Bundesliga-Aufsteigers selbst gekrönt. Seine beiden Tore nach Eckbällen (55., 79.) waren entscheidend für den dritten Saisonsieg der Düsseldorfer. „Es hat genau den Richtigen getroffen. Kaan hat sehr hart für diesen Erfolg gearbeitet“, sagte Niko Gießelmann – und schob augenzwinkernd nach: „Aber nicht, dass er jetzt abhebt.“