Fortuna Düsseldorf: Kaan Ayhan verlängert bis 2021

Düsseldorf Was unsere Redaktion bereits vorab angekündigt hat, ist jetzt Gewissheit: Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Abwehrspieler Kaan Ayhan bis Juni 2021 verlängert.

Ayhan kam im Sommer 2016 vom FC Schalke 04 zur Fortuna. Seitdem hat der Innenverteidiger 56 Pflichtspiele für die Rot-Weißen bestritten. Dabei erzielte er zwei Treffer, darunter zuletzt das Tor zur Zweitligameisterschaft in Nürnberg am letzten Spieltag, und steuerte drei Assists bei. Außerdem feierte Ayhan im August 2016 als Fortune sein Debüt in der türkischen Nationalmannschaft und absolvierte bislang elf Partien für die Türkei.

„Es ist für uns als Aufsteiger keine Selbstverständlichkeit, einen Spieler wie Kaan Ayhan langfristig an den Verein binden zu können“, teilte Cheftrainer Friedhelm Funkel mit. „Umso glücklicher bin ich, dass wir mit Kaan eine gemeinsame Lösung gefunden haben und er uns auch in der Zukunft erhalten bleibt.“ Die Verantortlichen haben zuletzt immer wieder betont, dass Ayhan eine Stütze der Fortuna-Mannschaft in den kommenden Jahren bilden soll. „Er ist Stammspieler und hat sich bei uns zu einer absoluten Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz entwickelt“, betonte Funkel. „Ich bin froh, dass wir auch in Zukunft auf seine fußballerische Qualität, seine Erfahrung und seine Mentalität vertrauen können. Er wird uns dabei helfen, unsere Ziele in der Bundesliga zu erreichen.“