Vertrag vorzeitig verlängert : Kaan Ayhan unterschreibt bis 2022 bei Fortuna

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf darf weiterhin mit Kaan Ayhan planen. Der türkische Nationalverteidiger hat seinen Vertrag, der bis Juni 2021 gelaufen wäre, vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

„Es bedeutet mir eine Menge, diesen Zuspruch vom Verein zu erhalten. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, was eine große Wertschätzung bedeutet. Wir haben hier noch einiges zu erreichen und ich will ein Teil davon sein. Ich hoffe, dass wir alle zusammen eine erfolgreiche Zeit haben werden“, erklärt Kaan Ayhan.

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel betont: „Diese Verlängerung ist ein großer Schritt in die Zukunft der Fortuna. Kaan Ayhan ist ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Er war im letzten Jahr einer unserer wichtigsten Spieler und wird das in diesem und in den nächsten Jahren bleiben. Kaan ist schon ein paar Jahre bei uns und hat mittlerweile Fortuna-Blut in sich. Dass er trotz anderer Angebote bei uns verlängert hat, macht uns natürlich stolz.“