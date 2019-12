Bei Fortunas Mittwoch-Training : Kaan Ayhan und Marcel Sobottka mischen wieder mit

Düsseldorf Am Samstag wartet auf Fortuna mit dem Gastspiel des Tabellenzweiten Leipzig die nächste schwere Aufgabe. Da sind die Trainings-Comebacks der beiden Ex-Schalker wichtige positive Nachrichten.

Es war schon ein gehöriger Schrecken, den Kaan Ayhan dem Trainerteam der Fortuna da am Dienstag eingejagt hatte. Nach einem Schlag auf das linke Knie, das daraufhin sofort anschwoll, musste der Abwehrchef die Übungseinheit abbrechen. Am Mittwoch folgte dann das große Aufatmen: Alles halb so wild, keine strukturelle Verletzung. Folglich ging der 25-Jährige auch wieder auf den Trainingsplatz und hatte während der Einheit keine Probleme mehr. Ayhans Rückkehr in die Startelf für die Partie gegen den Tabellenzweiten Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, Arena) dürfte beschlossene Sache sein, fehlte der türkische Nationalspieler doch beim 0:5 in Dortmund an allen Ecken und Kanten.