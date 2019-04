Ausfälle : Fortuna muss in Berlin auf Ayhan und Kownacki verzichten

Fortunas Kaan Ayhan am Ball. Foto: Falk Janning

Düsseldorf In der Fußball-Bundesliga tritt Fortuna Düsseldorf am Samstag in Berlin gegen Hertha BSC an. Trainer Friedhelm Funkel wird die Abwehr umbauen müssen.

Abwehrchef Kaan Ayhan fällt für das Spiel nach Angaben des Vereins aus. Der Innenverteidiger hatte sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Ebenso fehlen wird in Berlin Dawid Kownacki. Der Stürmer ist am Donnerstag Vater geworden und bleibt bei der Familie in Polen.

(sef)