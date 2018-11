Nations League: Fortunas Ayhan muss den Abstieg mit der Türkei verdauen

Düsseldorf Mit der Fortuna ist der Klassenerhalt das große Ziel von Innenverteidiger Kaan Ayhan. Mit der Nationalmannschaft der Türkei hat der 24-Jährige ihn verpasst: Das Team steigt in die Liga C ab.

Das Vorhaben gelang allerdings nur zum Teil. Zwar war für Ayhans Selbstvertrauen sicherlich positiv, dass Nationaltrainer Mircea Lucescu ihn in Selcuklu gegen Schweden über die komplette Distanz spielen ließ – das Ergebnis hingegen bedeutete eher einen Rückschlag. Die Türken verloren ihr wichtiges Heimspiel gegen die Skandinavier 0:1 und müssen damit in die Liga C der Nations League absteigen.

Der Düsseldorfer bildete gemeinsam mit Caglar Söyüncü vom englischen Premier-League-Klub Leicester City, der bis zum Sommer seine Brötchen beim Bundesligisten SC Freiburg verdient hatte, die Abwehrzentrale. Im Wolfsburger Yunus Malli stand ein weiterer Bundesligaprofi in der Startelf, in Hakan Calhanoglu (inzwischen AC Mailand) und Cenk Tosun (FC Everton) zudem zwei frühere. Doch auch die gewiss nicht schlechte Besetzung konnte der Türkei nicht wirklich helfen. In der schwierigen Situation der Gruppe 2 – der Verlierer der Partie musste definitiv absteigen – bissen sich die Gastgeber am schwedischen Abwehrriegel die Zähne aus.

Am entscheidenden Treffer des Drei-Kronen-Teams hatte Ayhan indes keinerlei Anteil. 20 Minuten vor dem Ende legte Mittelfeldpieler Okay Yokuslu den früheren Hamburger Marcus Berg regelwidrig im Strafraum. Schwedens Routinier Andreas Granqvist ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß eiskalt. Während die Skandinavier nun durch einen Sieg im abschließenden Heimspiel gegen Russland am Dienstag sogar noch in die Liga A aufsteigen können, ist der Abstieg der Türkei in die Drittklassigkeit der Nations League besiegelt. Kaan Ayhan bleibt mit der Türkei jetzt erst einmal nur das Testspiel gegen die Ukraine am Dienstag (18.30 Uhr) in Antalya. Seine Hoffnung mit Fortuna ist jedoch: So viel Pech, zwei Abstiege innerhalb einer Saison zu erleben, kann ein Profi doch im Grunde gar nicht haben.