Fortuna Düsseldorf: Kaan Ayhan könnte gegen Stuttgart ausfallen

Düsseldorf Fortuna muss beim Spiel in Stuttgart womöglich auf Kaan Ayhan verzichten. Der Abwehrspieler hat sich gegen Hoffenheim eine Prellung zugezogen. Aber es gibt Hoffnung.

Kaan Ayhan hatte am Samstag einen harten Nachmittag. Bereits in der ersten Hälfte der Bundesligapartie gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:1) plagte sich Fortunas Abwehrchef nach einem harten Zweikampf im Mittelfeld mit Schmerzen in der Bauchregion herum. Später kam noch ein Brummschädel nach einem schmerzhaften Kopfballduell hinzu, und nach 58 Minuten gab der türkische Nationalspieler wegen zu großer Schmerzen auf.