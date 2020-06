Fortunas Abwehrchef genervt : „Dann sagt man, es ist kein Schubser, weil es Ayhan ist“

Kaan Ayhan. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger zeigt Cleverness am Fernsehmikrofon. Der 25-Jährige ist zwar genervt wegen des nicht gegebenen Treffers von Rouwen Hennings, lässt sich aber nicht in die Falle locken.

Es war nicht Kaan Ayhans Tag. Fortunas sonst so souveräner Abwehrchef hatte gemeinsam mit Andre Hoffmann dicke Aktien am Gegentreffer von Florian Niederlechner. Und dann versagte der Kölner Keller dem vermeintlichen 1:0 von Rouwen Hennings in der sechsten Minute auch noch die Anerkennung, weil Ayhan zuvor den Ball leicht mit der Hand berührt hatte. Dass Niederlechner den türkischen Nationalspieler zuvor im Luftkampf von hinten gestoßen hatte, fiel bei der Bewertung offenbar nicht ins Gewicht.

Der aberkannte Treffer spielte in der Nachbetrachtung der Fortunen keine größere Rolle, doch Bezahlsender Sky hakte nach. Ayhan, in Sachen öffentlicher Diskussion seit dem Theater um den durch eine Tätlichkeit an ihm verhängten Platzverweis des Hoffenheimers Benjamin Hübner ein gebranntes Kind, zeigte wenig Interesse: „Unser Tor, das nicht gegeben wurde – egal, ich sag’ nichts“, grummelte der 25-Jährige. „Das gibt wieder nur Gegenwind gegen mich, das können die anderen bewerten. Wahrscheinlich ist es, weil es Kaan Ayhan ist, dann am Ende kein Schubser. Obwohl: Wenn er mich nicht schubst, dann berühre ich den Ball auch nicht mit der Hand. Aber ist egal. Es war bitter auf jeden Fall.“

Sky-Moderatorin Jessica Libbertz langte das noch nicht. „Haben Sie jetzt gerade noch einmal auf Benjamin Hübner angespielt?“, fragte sie, doch Ayhan ließ sich nicht in die Falle locken. „Benjamin Hübner? Nee, wieso?“, konterte er grinsend. „Den Namen habe ich jetzt nicht erwähnt.“

Sehr clever, hätte ein nachhaltiges Aufwärmen des unseligen Themas doch weder ihm noch Fortuna gut getan. Eben diese Cleverness, die er am Mikrofon zeigte, sprach der gebürtige Gelsenkirchener sich selbst und seinen Defensivkollegen beim Führungstreffer der Augsburger komplett ab. „Da stellen wir uns wirklich nicht clever an“, sagte Ayhan selbstkritisch. „Wir kommen ein-, zweimal einen Schritt zu spät. Das haben wir nicht gut verteidigt.“

Auch mit der sonstigen Vorstellung Fortunas haderte der Innenverteidiger. „Wir haben schon während des Spiels angesprochen, dass wir mutiger sein müssen“, sagte er. „Wir hätten eigentlich vor Selbstvertrauen explodieren müssen, nachdem wir am Mittwoch in Leipzig ein 0:2 wettgemacht hatten. Leider war das nicht der Fall.“