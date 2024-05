Comeback in der U23 So eindrucksvoll meldet sich Fortunas Juwel Daniel Bunk zurück

Düsseldorf · Ein Schlüsselbeinbruch hatte den 20-Jährigen drei Monate lang aus der Bahn geworfen. Frisch genesen zeigte er beim 3:1 der U23 gegen den SV Rödinghausen sofort wieder, was in ihm steckt. Warum sein Treffer für ihn in doppelter Hinsicht besonders war. Was sein Trainer sagt.

14.05.2024 , 14:02 Uhr

Link zur Paywall Diese Ex-Profis sind in Fortunas U23 gewechselt 14 Bilder Foto: Christof Wolff

Von Jonas Knobel