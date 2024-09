Marktwert-Update der Düsseldorfer Dieser Fortuna-Jungspund knackt die Millionen-Marke

Der 20-jährige Rossmann hatte vor seinem Engagement in Düsseldorf lange an einer Hüftverletzung laboriert und so im Spätsommer der Vorsaison nur vier Spiele für den Karlsruher SC absolviert. Für Fortuna stand er bereits in vier Partien in der Startelf, schoss ein Tor und bereitete zwei vor. Nur ein Jahr älter ist Danny Schmidt, vor seinem Wechsel in die Landeshauptstadt spielte er für die Zweitvertretung von Mainz 05 in der Regionalliga. Und auch er kam bislang in allen Fortuna-Partien zum Einsatz – gegen Hannover und in Ulm gelang ihm das entscheidende Tor.