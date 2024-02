Einen Tag nach seiner Verpflichtung Warum Quarshie beim Fortuna-Debüt fast zum tragischen Helden geworden wäre

Es wäre das 2:1 für die Hanseaten gewesen; ein Treffer, der Fortuna vor eine vielleicht unlösbare Herausforderung gestellt hätte. So aber brachte Ao Tanaka die Düsseldorfer kurz darauf auf der anderen Seite in Führung, der Rest ist bekannt: Ausgleich in letzter Minute, zwei Kastenmeier-Paraden im Elfmeterschießen und ein Panenka-Schuss von Christos Tzolis, der die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune in die Runde der besten vier Teams katapultierte und ungeahnte Emotionen freisetzte.