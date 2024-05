Quarshie und Suso Zwei Fortuna-Youngster im Vorwärtsgang

Gelsenkirchen/Düsseldorf · Sima Suso und Joshua Quarshie dürsten beide nach Erfahrung im Seniorenbereich. In Fortunas Regionalligamannschaft konnten sie sich beim 2:2 gegen die U23 von Schalke 04 beweisen. Beide zeigten gegen die Königsblauen, was in ihnen stecken kann.

05.05.2024 , 14:02 Uhr

