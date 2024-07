Rückkehr in die Zweite Liga Welcher Fortuna-Profi sich besonders über Jorrit Hendrix‘ Wechsel freuen wird

Niederlande, Russland, Deutschland und Australien – Jorrit Hendrix ist in seiner bisherigen Fußballer-Karriere bereits ziemlich viel herumgekommen. In seiner Vita kann der 29-Jährige sogar 15 Champions-League-Einsätze und drei Meistertitel mit der PSV Eindhoven vorweisen. Nach einem Jahr am anderen Ende der Welt verschlägt es ihn nun wieder zurück in die Zweite Liga; dort war er bereits in der Saison 2022/23 für Fortuna aufgelaufen und wird sich zur kommenden Spielzeit dem Aufsteiger Preußen Münster anschließen.