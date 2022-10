Fortunas Spieler nach 0:1 enttäuscht : „Das war einfach zu wenig, um zu gewinnen“

Darmstadt Bei Fortuna war wieder einmal alles beim Alten: Auf einen Heimsieg mit starker Vorstellung folgte auswärts ein Rückschlag. In der Tabelle entfernen sich die Düsseldorfer dadurch wieder von der Spitzengruppe. Was die Beteiligten zum 0:1 in Darmstadt sagen.

Jorrit Hendrix kann so leicht nichts die Laune verderben. Fortunas Mittelfeldspieler hat ein sonniges Gemüt, kann mit seinem Lächeln eine ganze Gruppe mitreißen. An diesem Samstagnachmittag schleicht aber selbst der 27-Jährige mit hängendem Kopf Richtung Mannschaftsbus. „Das war einfach zu wenig, um zu gewinnen“, sagt Hendrix geknickt. „Wir haben zu wenig kreiert in der Offensive.“

Wer wollte dem Mittelfeldspieler da widersprechen? Die Düsseldorfer hatten kurz zuvor das Topspiel der Zweiten Liga beim SV Darmstadt 98 mit 0:1 verloren, was für sich genommen schon ein harter Schlag war, weil sich der Rückstand des zuvor Viertplatzierten auf den Zweiten Darmstadt auf sieben Punkte vergrößerte. Noch bitterer war jedoch, dass die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune dabei in der Offensive keine einzige Szene entwickelte, die man als klare Torchance hätte bezeichnen dürfen.

Die Darmstädter allerdings auch nicht – und das machte eine komplette Bewertung des Geschehens für alle Beteiligten schwer. „Lilien“-Trainer Torsten Lieberknecht etwa äußerte sich „insgesamt sehr zufrieden“ und erzählte von seiner Begegnung mit Trainer-Legende Eckhard Krautzun kurz nach dem Abpfiff: „Er sagte mir: Ein solches Spiel kann eigentlich nur durch einen Standard entschieden werden. Und wenn so jemand es sagt, dann muss das ja stimmen.“

Zufrieden konnte der Darmstädter Coach jedoch letztlich auch nur des Ergebnisses wegen sein, denn offensiv brachte der Tabellenzweite ebenso wenig zustande wie sein Gast – mit Ausnahme des alles entscheidenden Kopfballs von Patric Pfeiffer nach einem Eckball in der 72. Minute. „Da kommt der Ball auf den Zwei-Meter-Pfeiffer“, kommentierte Interimskapitän Matthias Zimmermann. „Das kannst du dann gar nicht verteidigen.“

Unterm Strich unterschieden sich die Kontrahenten also nur durch das Ergebnis. Darum freilich geht es letztlich im Fußball, und entsprechend fielen die Reaktionen der Fortunen aus. Vor allem bei Hendrix, der sich kurz vor der Pause auch noch vorzeitig verabschieden musste. „Es ist was mit dem Innenband“, berichtete der Niederländer und deutete erklärend auf sein Knie. „Da habe ich einen Tritt von Manu abbekommen. Wie schlimm es ist, kann ich wirklich noch nicht sagen, das muss erst einmal untersucht werden.“

Erneut verloren, erneut ein Zugang auf der ohnehin schon langen Verletztenliste. Ein gebrauchter Tag also für Fortuna, und das war nach dem Abpfiff auch dem Trainer anzumerken. „Es war über weite Strecken ein Spiel mit wenig Durchschlagskraft auf beiden Seiten“, sagte Thioune. „Ich hatte schon Gefühl, dass wir uns egalisieren. Wir hatten keine klaren Torchancen. auf der anderen Seite fand ich, dass wir den Gegner immer weit von unserem Tor weggehalten haben. Aber von uns war es zu wenig Durchschlagskraft, um wirklich einmal torgefährlich zu werden.“

Aber warum gelang im Vergleich zur Vorwoche gegen Bielefeld so wenig nach vorn? „Da würde ich schon auf den Gegner verweisen“, sagte der 48-Jährige. „Darmstadt hat 24 Punkte, das ist schon eine Menge Holz. Deshalb war es vielleicht auch wieder eine Standortbestimmung für uns, dass die Darmstädter eben doch dichter dran sind an den Spitzenmannschaften als wir.“ Oder, wie Zimmermann es ausdrückte: „Bei uns fehlt die letzte Konsequenz. Die Topspiele können wir anscheinend nicht gewinnen, irgendwo reicht’s dann vielleicht auch nicht.“