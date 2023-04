Training nach HSV-Spiel abgebrochen Fortunas Hendrix schwer am Arm verletzt und im Krankenwagen abtransportiert

Düsseldorf · Schockmoment im Training am Samstagvormittag: Fortunas Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix verletzte sich schwer am Arm und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Was passiert ist und was Chefcoach Daniel Thioune wenige Minuten später dazu sagte.

01.04.2023, 12:02 Uhr