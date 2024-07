„In jedem Spiel auf dem Platz stehen“ Fortuna-Innenverteidiger de Wijs macht Stammplatz-Ansage

Jordy de Wijs ist Niederländer durch und durch. Deshalb verwundert die große Freude des Innenverteidigers darüber, dass in Fortuna seit dem Start der Sommervorbereitung immer auch ein bisschen „Oranje“ steckt, in keiner Weise. Der neue Trainingsdress des Zweitligisten ist zwar größtenteils im üblichen Rot gehalten, doch an den Seiten und am Nacken verfügt er über orangefarbene Elemente, die durchaus ins Auge stechen. „Ich fühle mich sehr wohl in diesen Klamotten“, sagt de Wijs und fängt umgehend an zu strahlen.