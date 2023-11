Nach Wiesbaden, vor Fürth Diese Ansage macht Fortuna-Verteidiger de Wijs

Für das anstehende Auswärtsspiel in Fürth am Sonntag forderte er nun „eine Reaktion“. Dann in ausgeruhtem Zustand, körperlich wie mental. „Wir haben etwas mehr als eine Woche, um wieder frisch zu werden“, betonte de Wijs nach den kräftezehrenden Tagen mit den drei Spielen in Braunschweig, in Unterhaching und gegen Wiesbaden. „Dann müssen wir alle wieder da sein.“