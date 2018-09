Fortuna Düsseldorf: Jonathan Tah kehrt in die Arena zurück

Düsseldorf Am Mittwoch empfängt Fortuna Düsseldorf die Mannschaft von Bayer Leverkusen. Einen Spieler der Werkself kennen die Düsseldorfer besonders gut. Aufpassen müssen sie aber vor allem auf einen, der weiter vorne spielt.

Die aktuelle Form Fortuna ist nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den FC Augsburg (1:2) schon seit drei Partien unbesiegt und damit stärker in seine sechste Bundesliga-Saison gestartet als allgemein erwartet (ein Sieg gegen Königsklassen-Starter Hoffenheim und zwei Remis). Bayer startete in seinen 40 Erstliga-Jahren noch nie so schlecht in eine Spielzeit: Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich verlor an den ersten drei Spieltagen alle Partien: Nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach, dem 1:3 gegen den VfL Wolfsburg und dem 1:3 beim FC Bayern hatte die Werkself am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 gegen Mainz 05 aber das erste Erfolgserlebnis, verließ die Abstiegsplätze und kletterte auf Rang 15.