1:4 bei Fortuna Köln Niemiec-Gastspiel bei Fortunas U23 endet ohne Erfolg

Die Partie startete spektakulär. Nach etwas über 20 Minuten fand der Ball bereits viermal den Weg ins Tor. Zum Bedauern der Düsseldorfer jedoch dreimal in ihres. Doch zunächst erwischten die Landeshaupstädter wie schon in Aachen einen guten Start, der in einer frühen 1:0-Führung mündete. Torschütze Lennard Wagemann, musste am langen Pfosten nach scharfer Hereingabe von Niemiec nur einschieben. Auch ansonsten war die Zweitliga-Leihgabe sehr bemüht, machte viel Dampf über die rechte Seite.