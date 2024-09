Niemiec schießt Fortuna ins Glück Wie eine abgerutschte Flanke ein ganzes Stadion erbeben lässt

Ein Wahnsinn, wie ihn die Arena in den gut 20 Jahren, die sie nun in Stockum steht, selten erlebt hat. Und wie hat Niemiec selbst ihn erlebt? „Ich sah den Ball fliegen und dachte plötzlich: Der könnte, der könnte...“ Und wie er konnte. „Es lag ein Tor noch in der Luft“, kommentiert Außenstürmer Felix Klaus, „wir haben immer an uns geglaubt. Als Jona dann abzog, habe ich auf der Bank erst gesagt: Wo flankt der denn hin, Alter? Und dann schlägt der da hinten ein. Unglaublich. Manchmal brauchst du ein bisschen Glück.“