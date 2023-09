Nach Joker-Tor beim FC Hansa Rostock Was hinter diesem Torjubel von Fortuna-Profi Niemiec steckt

Sein Tor zelebrierte er auf eine Art und Weise, die man recht regelmäßig von Spielern sieht, die in irgendeiner Weise unzufrieden mit ihrem Umfeld, sich oder was auch immer sind. So auch Niemiec? Der Zeigefinger der rechten Hand wandert ans Ohr, der Zeigefinger der linken Hand verdeckt den Mund.