Nach Doppelpack im Pokal Diesen Kollegen dankt Fortunas Top-Joker Jona Niemiec

Und das hat Jona Niemiec in jedem Fall an diesem Dienstag. Wobei er im Augenblick des Triumphs mindestens ebenso an die Kollegen wie an sich selbst denkt. „Ich freue mich, dass wir uns alle so reingehauen, die zweite Halbzeit so dominiert und das Ding rundgemacht haben.“ Und auch bei der Frage nach den Gründen für seine persönliche Wandlung vom talentierten, aber verschwenderisch mit Chancen umgehenden U23-Spieler zum eiskalten Vollstrecker bei den Profis denkt er an andere.