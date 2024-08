Ausblick auf Heimspiel gegen den KSC Was Fortunas Johannesson von sich und dem Duell mit Karlsruhe erwartet

Trotzdem weiß natürlich Trainer Daniel Thioune, was er und Fortuna an ihrem Schützling haben. Und andersherum genauso. Schließlich verteidigte Johannesson seinen Stammplatz. „Ich führe es aus der vergangenen Saison fort“, berichtet er. Also: Neue Serie, altes Standing in der Mannschaft. Und vor allem: Eine Eingespieltheit mit seinen Nebenleuten. „Ich liebe es, mit Ao Tanaka, Marcel Sobottka und Shinta Appelkamp im Mittelfeld zu spielen“, verdeutlicht Johannesson, der anfügt: „Yannik Engelhardt hat uns zwar (Richtung Italien zu Como 1907, d. Red.) verlassen, dennoch haben wir meiner Meinung nach ein gutes Mittelfeld. Es fühlt sich für mich gut an, so weiterzumachen und Spiele zu gewinnen.“