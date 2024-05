Emotionaler Instagram-Post So kämpft Isak Johannesson um eine gemeinsame Fortuna-Zukunft mit Christos Tzolis

Es ist schon eine ziemlich besondere Verbindung, die da zwischen Christos Tzolis, Isak Johannesson, Fortuna und deren Fans entstanden ist. Im zurückliegenden Sommer sind Tzolis und Johannesson als weitgehend unbeschriebene Blätter sogar erst nach dem Start der Zweitliga-Saison auf Leihbasis an den Rhein gewechselt, doch sie haben sich in Düsseldorf auf Anhieb zurechtgefunden, sind prächtig aufgeblüht und dürfen einen großen Anteil am ungeahnten Erfolg und dem Einzug in die Relegation gegen den VfL Bochum für sich reklamieren. Das Problem: Zumindest im Fall von Tzolis deutet einiges auf einen baldigen Abschied hin.