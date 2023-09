Johannesson, Appelkamp und Engelhardt Diese Frage werfen Fortunas „Young Guns“ nach dem Hannover-Spiel auf

Den ersten kleinen Rückschlag gibt es bereits nach rund 400 Sekunden. Der sonst so ballsichere Yannik Engelhardt bekommt im Mittelfeld das Spielgerät nicht richtig unter Kontrolle, verliert den folgenden Zweikampf. Hannovers Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg kommt an die Kugel, spielt sie exakt in den Lauf von Cedric Teuchert – und der vollstreckt eiskalt zur Führung der Niedersachsen in der Düsseldorfer Arena.