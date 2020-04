„Ärgerlich und nicht kollegial“ : Schmadtke ledert gegen Fortuna - Klub wehrt sich

Düsseldorf Wolfsburgs Sportvorstand Jörg Schmadtke hat seinen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf scharf kritisiert. Grund dafür war das Training der Rheinländer am Montag. Fortuna selbst kann die Aufregung nicht nachvollziehen.

Fortuna Düsseldorf hat am Dienstag einem Medienbericht widersprochen , die Spieler würden im Mannschaftstraining wieder Zweikämpfe trainieren. „Wir haben in Gruppen auf drei Plätzen trainiert, damit wir den maximalen Abstand einhalten“, erklärte Medienchef Kai Niemann. Trainer Uwe Rösler sagte dem „Express“ nach den Einheiten: „Wir haben nach dem Aufwärmen Ballgewinne, Passformen, Torabschlüsse trainiert. Aber alles noch ohne Zweikämpfe.“

Fortuna selbst trainiert seit Montag in Sechsergruppen wieder am Arena-Sportpark. Zuvor hatten die Rheinländer in Zweiergruppen am Flinger Broich gearbeitet. „Die Entscheidung, auf unser Trainingsgelände im Arena-Sportpark zurückzukehren, ist ein weiterer kleiner Schritt zurück zur Normalität, auch wenn unser Training natürlich weiterhin in Gruppen stattfinden muss“, sagte Rösler.