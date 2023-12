„Eine große Ehre für mich“ Dieser Fortune ist für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden

Dessen Truppe spielt in der Division Nord-West und belegt dort mit sechs Siegen aus 13 Partien aktuell den achten Tabellenplatz. Der Modus sieht vor, dass die 18 Vereine sowohl in einer Hin- als auch in einer Rückrunde gegeneinander antreten. Die beiden besten Teams der Divisionen Nord-West und Süd-Ost qualifizieren sich direkt für das Finale der „Club Championship“, die Dritt- bis Achtplatzierten der beiden Divisionen spielen in Play-offs sechs weitere Finalplätze aus.