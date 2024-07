Nach dem Trainingslager Das sagt Jens Langeneke zur Vorbereitung von Fortunas U23

Doch mit all seiner Erfahrung weiß Langeneke, dass eine Vorbereitung nicht unbedingt als Gradmesser für den Saisonstart taugt: „Ich habe schon als Spieler mit meiner Mannschaft Vorbereitungen erlebt, in denen wir alles gewonnen haben, und dann stehst du am ersten Spieltag da und verlierst das Spiel. Und dann hatte ich auch schon Vorbereitungen, wo ganz wenig zusammenlief, und dann ist das erste Saisonspiel, und du gewinnst das. Ich glaube, Vorbereitungen sollte man nicht überbewerten. Wichtig ist für mich vor allem, dass wir ohne größere Verletzungen in die Spielzeit starten.“