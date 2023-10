Neuer Job für Jens Langeneke Wie eine Vereinslegende in Fortunas Trainerhierarchie aufsteigt

Der 50-jährige Michaty war im Juli 2018 zur Fortuna gekommen und trainierte die Zwote jetzt in der sechsten Saison. Sein Vertrag bei F95 läuft noch bis zum Ende der Saison. „Nico Michaty hat als Trainer der U23 sehr gute Arbeit geleistet und war maßgeblich daran beteiligt, dass das Team immer wieder für Spieler zum Sprungbrett in den Profibereich wurde", wird Sportvorstand Klaus Allofs in der Mitteilung zitiert. „Dafür möchten wir ihm unseren großen Dank aussprechen. Diese Saison war bisher mit einigen Problemen behaftet, so dass wir einen neuen Impuls setzen wollen.“