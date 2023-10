Freitag gegen den Wuppertaler SV Das nimmt sich Langeneke für sein Debüt als Trainer von Fortunas U23 vor

Wuppertal kommt als Tabellensechster an den Flinger Broich, mit fünf Punkten Rückstand auf die Überraschungsteams aus Bocholt und Düren an der Spitze. Das Team wurde im Sommer mit zwei ehemaligen Bundesligaprofis namhaft verstärkt: Marco Terrazzino und der ehemalige Fortune Charlison Benschop sollen in der Offensive für Gefahr sorgen. Benschop steht bereits bei neun Torbeteiligungen in elf Spielen und ist hinter Damjan Marceta bester WSV-Torschütze. Ebenfalls seit dem Sommer an der Wupper ist Mert Göckan. Der Verteidiger war vergangene Saison noch Vize-Kapitän der „Zwoten“ und wird nun erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.