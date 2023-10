Fortuna-Legende Jens Langeneke „Ich bin nicht der Typ, der seine Trainerkarriere plant“

In Trainingsklamotten kommt Jens Langeneke aus der Kabine, die Fußballschuhe flugs gegen Badelatschen getauscht. Bis vor wenigen Minuten hat er im Arena-Sportpark noch auf dem Platz gestanden und Fortunas Regionalliga-Fußballer auf die Partie gegen den Wuppertaler SV (Freitag, 19.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion) vorbereitet. Nun nimmt er Platz in der Cafeteria der Leichtathletikhalle, nach ereignisreichen Tagen. Seit Sonntag ist die Vereinslegende neuer Chefcoach der „Zwoten“, in dieser Funktion hat der 46-Jährige den freigestellten Nico Michaty abgelöst.