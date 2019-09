Muskelfaserriss im Training : Fortuna muss vorerst auf Jean Zimmer verzichten

Düsseldorf Fortunas Trainer Friedhelm Funkel muss in den nächsten Wochen ohne Jean Zimmer planen. Der Außenspieler hat sich im Training verletzt.

Jean Zimmer bleibt der große Pechvogel im Kader des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Der frühere Lauterer und Stuttgarter hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt damit bis auf Weiteres aus. Dies ergab die Untersuchung bei Mannschaftsarzt Ulf Blecker am Montag. Der 25-Jährige hatte sich am Samstag beim Training verletzt und war damit beim Sonntag-Spiel gegen den SC Freiburg (1:2) nur als Zuschauer dabei.

Zimmer hatte bereits in der Vorsaison 15 Punktspiele verletzungsbedingt versäumt – zunächst drei wegen eines Muskelfaserrisses, dann ein volles Dutzend nach einem Bänderriss im Sprunggelenk, den er sich beim 0:2 in Leverkusen zugezogen hatte. Auch in der Vorbereitung zur aktuellen Saison musste der Blondschopf kürzertreten, ehe er am dritten Spieltag in Frankfurt zu seinem ersten Saisoneinsatz gekommen war.