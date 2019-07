Fortunas Flügelspieler nach Verletzung zurück : Jean Zimmer genießt jeden Augenblick

Westerburg am Wiesensee Nach vier Monaten Verletzungspause ist Fortunas Flügelspieler Jean Zimmer wieder fit und quält sich im Trainingslager am Wiesensee für die anstehende Bundesliga-Saison. Sorgen macht er sich um die Fortuna mit Blick auf die neue Spielzeit nicht.

Das reinste Vergnügen ist ein Trainingslager in der Saisonvorbereitung sicher nicht. „Wenn das hier einer locker wegsteckt“, sagt Jean Zimmer, der gerade mit Bundesligist Fortuna eine Woche schweißtreibender Arbeit am Wiesensee absolviert, „dann größten Respekt dafür. Ich tu’s jedenfalls nicht.“ Und doch quält sich der Flügelspieler mit defensiven wie offensiven Qualitäten keineswegs missgelaunt durch die drei täglichen Trainingseinheiten. „Es ist harte Arbeit, aber ich genieße jeden Augenblick. Einfach nur ein tolles Gefühl, nach vier Monaten Verletzungspause wieder gesund auf dem Platz zu stehen.“

Am 17. Februar passierte das Malheur. In der Bundesligapartie bei Bayer Leverkusen, die mit 0:2 verlorenging, zog sich Zimmer bei einem missglückten Abwehrversuch einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu. Wie sich erweisen sollte, eine Blessur mit tückischem Verlauf, denn der schnelle Außenbahnspieler kehrte bis zum Saisonende nicht mehr ins Mannschaftstraining zurück. „Das war eine harte Zeit“, sagt der 25-Jährige. „Täglich acht, neun Stunden habe ich mich in der Reha gequält, und auch der Urlaub lief deshalb nicht so ab, wie ich mir das vorstelle.“