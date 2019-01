Fortuna-Torhüter: Drobny soll Druck auf Rensing erhöhen

Düsseldorf Michael Rensing ist die Nummer eins bei Fortuna. Damit das so bleibt, muss er fortan Bestleistungen abrufen. Mit dem erfahrenen Jaroslav Drobny ist ein weiterer Konkurrenten im Kampf um den Platz im Tor hinzugekommen.

Denn zwischen 2007 und 2010 stand der heute 39-Jährige im Kasten bei der Hertha. Damals wurde er auch sieben Monate lang von Friedhelm Funkel trainiert. Und genau diese Konstellation brachte letzten Endes die Entscheidung für einen Transfer zur Fortuna in diesem Winter. Drobny kommt von Ligakonkurrent Werder Bremen, hat dort seinen Vertrag aufgelöst und in Düsseldorf ein bis zum Saisonende datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Bei Fortuna hat der Tscheche vor allem eine Aufgabe: Den aktuellen Stammtorwart Michael Rensing unter Druck setzen.

Als klar wurde, dass der im Dezember ins Training zurückgekehrte Wolf sich dem Duell um die Nummer eins im Winter nicht stellen kann, intensivierte Pfannenstiel die Suche nach einem neuen Schlussmann. Bei mehreren Namen nickte sowohl Pfannenstiels Kopf als auch der von Funkel. Am Ende bot Drobny das beste Preis-Leistungs-Gesamtpaket. Funkel schwärmt von Drobny, der auf und neben dem Platz wichtig werden könnte. Er sei sicher nicht nur als Bankwärmer verpflichtet worden. Damit schraubt der Trainer auch seine Erwartungen an Rensing in die Höhe. Der 34-Jährige steht nun unter Druck, muss in den ersten Rückrundenpartien seine Bestleistung abrufen. Denn Funkel sagt: „Ich habe keine Probleme damit, Jaro ins Tor zu stellen.“