Von Conference League in die Regionalliga Diese tragische Geschichte steckt hinter Wechsel von Spieler bei Fortunas „Zwoter“

Düsseldorf · Das Fußballgeschäft kann erbarmungslos sein. Ein Schicksalsschlag und die ganze Karriere ist auf den Kopf gestellt. So geschehen beim Fortunas U23-Zugang Jan Boller. Der gebürtige Siegener spielte mit 21 Jahren in der Conference League auf europäischer Bühne. Was geschehen ist. Seine Pläne.

07.02.2024 , 14:04 Uhr

Von Jonas Knobel