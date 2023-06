Leihe nach Köln läuft aus Das sagt Jamil Siebert vor seiner Rückkehr zu Fortuna

Berührungsängste mit der vermeintlich verbotenen Stadt hatte Jamil Siebert als gebürtiger Düsseldorfer nicht. Vielmehr sah er sie als Sprungbrett an, ließ sich vor anderthalb Jahren von Fortuna an den Drittligisten Viktoria Köln ausleihen und nutzte den Tapetenwechsel, um seine ersten Schritte im Profifußball zu gehen. 13 Partien absolvierte er in der Rückrunde der vorvergangenen Saison, in der jüngst abgelaufenen Spielzeit kam er auf 30 Liga-Einsätze.