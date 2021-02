Düsseldorfer Nachwuchshoffnung : Jamil Siebert verlängert bei Fortuna

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat Jamil Siebert mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-jährige Innenverteidiger, der schon seit seinem neunten Lebensjahr für die Fortuna aufläuft, hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Jamil Siebert bleibt der Fortuna erhalten. Der 18-Jährige hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Nach Informationen unserer Redaktion wollte der Klub den Innenverteidiger sogar noch ein Jahr länger binden. Das wollte jedoch die Spieler-Seite nicht. Am Ende lenkte der Klub ein, um Siebert – an dem auch einige Bundesligisten Interesse gezeigt haben – nicht zu verlieren.

Siebert wechselte 2010 vom Düsseldorfer SC 99 ins Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna und durchlief seitdem von der U9 bis zur U19 alle Jugendmannschaften. Seit dem Sommer trainiert der Innenverteidiger regelmäßig mit den Profis. Außerdem feierte er am zweiten Spieltag gegen die Würzburger Kickers sein Debüt in der Zweiten Liga. In dieser Spielzeit kommt Siebert, der noch für die U19 spielberechtigt ist, bislang auf zwei Einsätze im deutschen Unterhaus und auf neun Partien in der Regionalliga West.

Uwe Klein freut sich über die Verlängerung: „Jamil Siebert hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und beweist im Training Woche für Woche, dass er das Potential hat, sich langfristig im Profikader durchzusetzen“, sagt Fortunas Sportvorstand. „Nach Daniel Bunk ist er der zweite Nachwuchsspieler innerhalb weniger Wochen, den wir langfristig an uns binden können, was uns ungemein freut. Dass Jamil in seiner noch jungen Laufbahn noch nie in einem anderen NLZ gespielt hat sondern bei uns den Weg von der U9 bis zur U19 gegangen ist, belegt die tolle Arbeit, die unsere Jugendtrainer seit vielen Jahren leisten.“