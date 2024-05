Direkter Aufstieg weiterhin möglich Warum Fortuna-Innenverteidiger Siebert das Spiel gegen Kiel kaum erwarten kann

Auf Schalke, da hatte Jamil Siebert unfreiwillig zuschauen müssen. Am vergangenen Freitag kehrte der Innenverteidiger von Fortuna nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Startelf zurück – und ließ sich seine Zwangspause beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg nicht anmerken. Nur einmal leistete sich der 22-Jährige einen Patzer, der sehr teuer hätte werden können. In der ersten Hälfte war das, als er Lukas Schleimer den Ball in die Füße spielte. Der Mittelfeldakteur der Franken konnte aus diesem Patzer – zum Glück für Siebert und Fortuna – aber kein Kapital schlagen.