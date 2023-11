Starke Entwicklung von Fortuna-Abwehrspieler Jamil Siebert „Ich versuche, alles zu genießen und dankbar zu sein“

Jamil Siebert hätte wirklich jeden Grund, stolz und zufrieden durch die Gegend zu wandeln. Noch vor wenigen Monaten kickte er in der Dritten Liga, von Fortuna an Viktoria Köln ausgeliehen, ohne sichere Perspektive für seine weitere Zukunft. Im November 2023 gehört er nun zu den Stammkräften bei einer Spitzenmannschaft der Zweiten Liga, ist deutscher U21-Nationalspieler und hat in der wichtigsten Nachwuchs-Auswahl des DFB sogar schon in der Startelf gestanden.